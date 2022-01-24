Смолов: узнав об интересе «Динамо», я сразу сказал, что заинтересован в переходе

Нападающий Фёдор Смолов признался, что не сомневался в решении перейти из «Локомотива» в «Динамо».

«Аргументов много и не нужно было, потому что, узнав об интересе «Динамо», я сразу сказал агенту, что точно заинтересован в переходе. Тогда начались переговоры. Андрей мне тоже звонил. Рассказывал, что к нему обращались главный тренер и руководство, расспрашивали, как и что. Я воодушевился, сказал ему, что очень хочу вернуться в «Динамо». Всё это время мы были с ним на связи. Я спрашивал не так много, мне было в целом всё понятно. Я же общался с ребятами из «Динамо» и знал, как здесь всё выстроено. Каких-то глобальных вопросов не было, как и сомнений.

Потом я уже расспрашивал относительно сборов. Андрей сказал, что тяжёлые, но при этом для сравнения вспомнил подготовку к сезону у Андрея Николаевича Кобелева и сказал, что сейчас всё нормально (смеётся).

Как проходит первый сбор? Действительно все вкалывают. Отношение у всех ребят, в частности, у меня, на должном уровне. Все понимают, насколько это важный этап подготовки к возобновлению чемпионата, несмотря на то, что всем тяжело. Так что пока только положительные эмоции и ожидания от второй части сезона.

В «Локомотиве» тоже работали немецкие специалисты, которые были заточены на прессинг. Поэтому там также возросла интенсивность на тренировках. Меня больше приятно удивляет качество исполнительского мастерства игроков нашей команды. То, как ребята выходят из сложных ситуаций, меня очень порадовало», — приводит слова Смолова официальный сайт «Динамо».

31-летний Смолов перешёл в московский клуб из «Локомотива» 12 января 2022 года за € 120 тыс. Ранее Смолов уже выступал за «Динамо» с 2007 по 2015 год, проведя за команду 77 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три голевые передачи.

После «Динамо» Смолов выступал за «Краснодар», а с лета 2018 года играл в составе «Локомотива», за который в нынешнем сезоне провёл 15 матчей Российской Премьер-Лиги и забил семь голов.