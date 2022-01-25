«Шахтёр» может натурализовать бразильца Алана Патрика
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«Шахтёр» рассматривает вариант с натурализацией бразильского полузащитника Алана Патрика, сообщил украинский журналист Игорь Цыганык в своей авторской программе.
Патрик прожил в Украине достаточно времени, чтобы иметь право на получение паспорта страны.
Патрик стал игроком «Шахтёра» в 2011 году. В этом сезоне 30-летний полузащитник провёл 11 матчей в украинской Премьер-лиге, в которых забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.
До «Шахтёра» Патрик играл за «Сантос». В 2011 году вместе с клубом он выиграл Кубок Либертадорес. В июле 2013 года Патрика отдали в годичную аренду в «Интернасьонал». Также футболист побывал в аренде в клубах «Палмейрас» и «Фламенго» и вернулся в «Шахтёр» в январе 2017-го.
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