Президент «Интернасьонала» заявил, что не хочет отпускать Юри Алберто до лета

Президент «Интернасьонала» Алессандро Барселлос подтвердил, что бразильский клуб официальное предложение по трансферу нападающего Юри Алберто.

«Нам действительно поступило предложение по Юри Алберто, которое мы оцениваем. Наша идея заключается в том, чтобы Юри не уходил сейчас. Мы договорились с персоналом и семьей, что он по крайней мере до середины года остался с нами», — приводит слова Барселлоса Ge.globo.

Ранее сообщалось, что интерес к Юри Алберто проявляет «Зенит».

Алберто выступает за «Интернасьонал» с 2020 года, куда перешёл из «Сантоса». Контракт игрока с клубом рассчитан до 31 июля 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.