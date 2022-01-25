Президент «Интернасьонала» заявил, что не хочет отпускать Юри Алберто до лета
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Президент «Интернасьонала» Алессандро Барселлос подтвердил, что бразильский клуб официальное предложение по трансферу нападающего Юри Алберто.
«Нам действительно поступило предложение по Юри Алберто, которое мы оцениваем. Наша идея заключается в том, чтобы Юри не уходил сейчас. Мы договорились с персоналом и семьей, что он по крайней мере до середины года остался с нами», — приводит слова Барселлоса Ge.globo.
Ранее сообщалось, что интерес к Юри Алберто проявляет «Зенит».
Алберто выступает за «Интернасьонал» с 2020 года, куда перешёл из «Сантоса». Контракт игрока с клубом рассчитан до 31 июля 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.
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