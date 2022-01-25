Роналду урежут зарплату, если «Манчестер Юнайтед» не попадёт в топ-4 по итогам сезона АПЛ

Зарплата нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может снизиться в том случае, если клуб по итогам сезона финиширует ниже четвёртого места, сообщает Daily Mail.

Сообщается, сейчас форвард получает в неделю € 458 тыс. В случае снижения зарплаты он будет зарабатывать € 345 тыс.

Ранее сообщалось, что Роналду сменит клубную прописку, если «красные дьяволы» не попадут в Лигу чемпионов. Португалец хочет повторить или побить рекорд игрока «Реала» Франсиско Хенто, на счету которого шесть побед в Кубке европейских чемпионов.

Криштиану провёл 18 матчей в нынешнем розыгрыше АПЛ, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи. В турнирной таблице АПЛ «красные дьяволы» располагаются на 4-м месте.

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