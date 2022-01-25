Арвеладзе, претендовавший на пост главного тренера «Краснодара», возглавит «Халл Сити»

Грузинский специалист Шота Арвеладзе в ближайшее время возглавит «Халл Сити», пишет Daily Mail.



Экс-тренер «Трабзонспора» сменит нынешнего наставника «Халла» Гранта Маккэнна. Такое решение принял новый владелец английского клуба турок Аджун Илиджалы. Арвеладзе прилетит в Англию сегодня.



Последним местом работы 48-летнего Арвеладзе был «Пахтакор», с которым он дважды стал чемпионом Узбекистана. Также экс-игрок сборной Грузии возглавлял турецкие «Кайcериспор» и «Касымпашу» и «Маккаби» из Тель-Авива.



Напомним, в начале января, после увольнения Виктора Гончаренко из «Краснодара», сообщалось, что Арвеладзе претендует на пост главного тренера российского клуба.



После 27 матчей «Халл» занимает в таблице Чемпионшипа 19-е место.