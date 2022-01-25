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Капитан «Челси» Аспиликуэта согласовал условия контракта с «Барселоной»

Капитан «Челси» Аспиликуэта согласовал условия контракта с «Барселоной»
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Капитан «Челси» испанец Сесар Аспиликуэта ближайшим летом перейдёт в «Барселону». По сообщению, опубликованному в «твиттере» El Chiringuito TV, соглашение с испанцем будет рассчитано на три года с опцией продления ещё на один сезон, а переход состоится летом, когда у Аспиликуэты закончится срок действия контракта с «Челси».

Ранее сообщалось, что защитник сборной Испании отклонил предложение лондонской команды о продлении контракта.

32-летний Аспиликуэта в нынешнем сезоне принял участие в 27 матчах за «Челси» во всех турнирах, в которых отдал три голевые передачи. За сборную Испании он выступает с 2013 года, сыграв в 27 матчах и забив один гол. Это случилось в 1/8 финала чемпионата Европы в игре с командой Хорватии.

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