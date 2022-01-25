«Спартак» подписал 20-летнего форварда «Сатурна» Максимчука

«Спартак» и «Сатурн» договорились о переходе в московский клуб нападающего Артура Максимчука. 20-летний форвард подписал соглашение с красно-белыми до мая 2025 года, сообщает пресс-служба «Спартака».



В текущем сезоне Максимчук забил за раменчан 9 мячей в 20 матчах ФНЛ-2. Артур — воспитанник казанского «Рубина», он вызывался в юношескую сборную России.

Ранее сегодня форвард «Спартака» Георгий Мелкадзе перешёл в «Сочи». В текущем сезоне 24-летний Мелкадзе провёл четыре матча за красно-белых во всех турнирах и не отметился результативными действиями. В российской Премьер-Лиге Георгий также выступал за «Тосно», «Тамбов» и «Ахмат». Вызывался в расположение молодёжной сборной России.

Московский «Спартак» (23) располагается на 9-м месте в таблице РПЛ. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).