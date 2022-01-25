Юри Алберто в январе пройдёт медицинский осмотр для «Зенита»

Нападающий бразильского «Интернасьонала» Юри Алберто в январе 2022 года пройдёт медицинский осмотр для осуществления трансфера в «Зенит».

Как сообщает журналист Вене Касагранде в своём «твиттере», сумма трансфера 20-летнего форварда составит более € 20 млн.



На счету Алберто 30 голов и шесть передач в 100 матчах за «Интернасьонал». Контракт нападающего с клубом рассчитан до 31 июля 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Ранее президент «Интернасьонала» Алессандро Барселлос подтвердил, что бразильский клуб получил официальное предложение по трансферу Алберто, но хочет, чтобы игрок продолжил выступления в бразильской команде, по крайней мере, до середины года.