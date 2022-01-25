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Дмитрий Песков — о Fan ID: необходим диалог с фанатскими объединениями

Дмитрий Песков — о Fan ID: необходим диалог с фанатскими объединениями
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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что с фанатскими объединениями, которые собираются бойкотировать матчи из-за принятия закона о введении Fan ID, нужно провести разъяснительную работу.

«Необходим диалог с фанатскими объединениями, необходима разъяснительная работа. Может быть, просто эти участники не понимают каких-то нюансов, нужно разъяснять. Нужно делать путём диалога», — приводит слова Пескова «РБК-Спорт».

Ранее против введения Fan ID выступили болельщики московского «Спартака», петербургского «Зенита», «Ростова» и ряда других клубов. Фанаты обещают не ходить на матчи уже начиная с весенней части нынешнего сезона, хотя сам закон вступит в силу только летом.

Документ о введении электронного паспорта болельщика был принят Госдумой и прошёл остальные стадии утверждения в декабре прошлого года, 1 июня он вступит в силу. Паспорт болельщика потребуется для посещения определённых соревнований, перечень которых в дальнейшем определит правительство.

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Заглавное фото: РИА Новости

Источник: РБК-Спорт

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