Дмитрий Песков — о Fan ID: необходим диалог с фанатскими объединениями

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что с фанатскими объединениями, которые собираются бойкотировать матчи из-за принятия закона о введении Fan ID, нужно провести разъяснительную работу.
«Необходим диалог с фанатскими объединениями, необходима разъяснительная работа. Может быть, просто эти участники не понимают каких-то нюансов, нужно разъяснять. Нужно делать путём диалога», — приводит слова Пескова «РБК-Спорт».
Ранее против введения Fan ID выступили болельщики московского «Спартака», петербургского «Зенита», «Ростова» и ряда других клубов. Фанаты обещают не ходить на матчи уже начиная с весенней части нынешнего сезона, хотя сам закон вступит в силу только летом.
Документ о введении электронного паспорта болельщика был принят Госдумой и прошёл остальные стадии утверждения в декабре прошлого года, 1 июня он вступит в силу. Паспорт болельщика потребуется для посещения определённых соревнований, перечень которых в дальнейшем определит правительство.
- 25 января 2022
-
14:07
-
13:42
-
13:30
-
13:29
-
13:17
-
13:02
-
12:42
-
12:37
-
12:34
-
12:17
-
12:10
-
12:05
-
12:04
-
11:52
-
11:27
-
11:16
-
10:49
-
10:45
-
10:24
-
10:22
-
10:09
-
09:47
-
09:44
-
09:30
-
09:21
-
08:53
-
05:31
-
04:31
-
03:33
-
03:18
-
02:31
-
01:55
-
01:35
-
01:17
-
00:47