«Зенит» представил переговоры с Адамовым отсылкой на скандальное видео ЦСКА

Защитник «Урала» Арсен Адамов сегодня перешёл в «Зенит».

Санкт-петербургский клуб представил переговоры с игроком в стиле скандального ролика ЦСКА про «Наташ». В переписке Адамов якобы не отвечает на сообщения «Зенита», после чего клуб пишет: «Арсен, это Петербург, у нас есть...» но не заканчивает предложение. Адамов отвечает: «Извините, не сразу увидел сообщение! Еду!»

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Зенита».

Напомним, скандал вокруг ЦСКА разгорелся после того, как пресс-служба клуба выложила в соцсетях выдуманную переписку, в которой заманивает новичка Юсуфа Языджи русскими женщинами: «Это Россия, у нас тут много Наташ». Турок будто бы тут же отвечает согласием. Пост был удалён, а сотрудники, ответственные за публикацию, отстранены от работы.