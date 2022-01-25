Донни ван де Бек может перейти «Кристал Пэлас»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек может перейти в английский «Кристал Пэлас» или испанскую «Валенсию». Об сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

При этом, по информации источника, главный тренер манкунианцев Ральф Рангник не хочет отпускать игрока.

Ранее ван де Бек сменил агента в надежде найти новый клуб. В нынешнем сезоне нидерландец сыграл в 13 матчах за манчестерскую команду во всех турнирах и отметился только одним голом. Полузащитник выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2020 года, куда перешёл из «Аякса» за € 39 млн. Контракт ван де Бека рассчитан до июня 2025 года.

«Астон Вилла» добыла ничью с «Манчестер Юнайтед»:

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