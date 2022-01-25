Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Донни ван де Бек может перейти «Кристал Пэлас»

Донни ван де Бек может перейти «Кристал Пэлас»
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек может перейти в английский «Кристал Пэлас» или испанскую «Валенсию». Об сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

При этом, по информации источника, главный тренер манкунианцев Ральф Рангник не хочет отпускать игрока.

Ранее ван де Бек сменил агента в надежде найти новый клуб. В нынешнем сезоне нидерландец сыграл в 13 матчах за манчестерскую команду во всех турнирах и отметился только одним голом. Полузащитник выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2020 года, куда перешёл из «Аякса» за € 39 млн. Контракт ван де Бека рассчитан до июня 2025 года.

«Астон Вилла» добыла ничью с «Манчестер Юнайтед»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022