Донни ван де Бек может перейти «Кристал Пэлас»
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек может перейти в английский «Кристал Пэлас» или испанскую «Валенсию». Об сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
При этом, по информации источника, главный тренер манкунианцев Ральф Рангник не хочет отпускать игрока.
Ранее ван де Бек сменил агента в надежде найти новый клуб. В нынешнем сезоне нидерландец сыграл в 13 матчах за манчестерскую команду во всех турнирах и отметился только одним голом. Полузащитник выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2020 года, куда перешёл из «Аякса» за € 39 млн. Контракт ван де Бека рассчитан до июня 2025 года.
«Астон Вилла» добыла ничью с «Манчестер Юнайтед»:
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