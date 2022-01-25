«Интер» ведёт переговоры по Госенсу с «Аталантой»

Миланский «Интер» может приобрести защитника «Аталанты» Робина Госенса. Об этом сообщает Sky Sport Italia.



По информации источника, клубы контактировали на предмет возможной сделки. После этого переговоры начали продвигаться быстро. Руководство миланского клуба не смущают проблемы игрока со здоровьем.

Госенс перешёл в «Аталанту» в 2017 году. Ранее он выступал за нидерландские «Хераклес», «Дордрехт» и «Витесс». Нынешний контракт немецкого футболиста с бергамасками действует до конца июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 35 млн.



В текущем чемпионате Италии Госенс принял участие в шести матчах своей команды, забил один гол и отдал одну результативную передачу. На данный момент защитник восстанавливается от травмы.