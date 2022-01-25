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Российский защитник Назаров перешел в чешский «Богемианс»

Российский защитник Назаров перешел в чешский «Богемианс»
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«Богемианс» подписал бывшего российского защитника «Краснодара-2» Евгения Назарова. Об этом сообщает официальный сайт чешского клуба.

Соглашение с футболистом рассчитано на один год. Игрок перешёл в чешский клуб на правах свободного агента. Ранее он выступал «Краснодар-2» и «СКА-Хабаровск». Также у него есть опыт выступлений в Чехии за «Теплице».

В текущем сезоне 24-летний Назаров провёл шесть матчей в Футбольной Национальной Лиге за «Краснодар-2» и сделал один результативный пас. 1 января у Назарова истёк контракт с «Краснодаром», и он стал свободным агентом. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 225 тыс. «Краснодар-2» занимает 12-е место в турнире ФНЛ. У команды 33 очка после 25 игр.

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