«Барселона» определилась с главной трансферной целью на лето

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд является главной трансферной целью каталонской «Барселоны» на лето, сообщает Catalunya Radio.



По информации источника, сине-грантовым будет трудно осуществить трансфер, учитывая финансовые проблемы клуба и интерес к форварду со стороны других команд.



Помимо Холанда, «Барса» интересуется полузащитником «Милана» Франком Кессье, Денисом Закария из гладбахской «Боруссии», защитником «Челси» Сесаром Аспиликуэтой, игроком «Валенсии» Хосе Луисом Гайя и Никласом Зюле, выступающим за «Баварию».



Холанд стал игроком «Боруссии» в январе 2020 года, перейдя из «Зальцбурга» за € 20 млн. В нынешнем сезоне норвежский форвард принял участие в 14 матчах немецкой Бундеслиги, в которых стал автором 16 голов и шести голевых передач. В трёх матчах Лиги чемпионов Холанд забил три гола.



Контракт Холанда с немецким клубом истекает летом 2024 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 150 млн.

Видеообзор матча 22-го тура Примеры «Алавес» — «Барселона»:

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