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«Бавария» навяжет конкуренцию «Реалу» в борьбе за Холанда

«Бавария» навяжет конкуренцию «Реалу» в борьбе за Холанда
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Мюнхенская «Бавария» готова соперничать с мадридским «Реалом» за право подписать нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. Об этом сообщает Defensa Central.

По сведениям источника, ожидается, что 21-летний Холанд летом 2022 года продолжит карьеру в Испании, но он может остаться в Германии.

Холанд стал игроком «Боруссии» в январе 2020 года, перейдя из «Зальцбурга» за € 20 млн. В нынешнем сезоне норвежский форвард принял участие в 14 матчах немецкой Бундеслиги, в которых стал автором 16 голов и шести голевых передач. В трёх матчах Лиги чемпионов Холанд забил три гола.

Контракт Холанда с немецким клубом истекает летом 2024 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 150 млн.

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