Пауло Дибала может перейти в клуб из Англии
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Нападающий«Ювентуса» Пауло Дибала может перейти в «Ливерпуль». Об этом сообщает Tuttomercatoweb.
По информации источника, английский клуб провел предварительные переговоры с 28-летним аргентинцем. Он может вести переговоры с другими клубами, так как его действующий контракт с туринским клубом истекает в конце текущего сезона.
Дибала также может перейти в «Интер», где он воссоединится с генеральным директором Джузеппе Мароттой, человеком, который первоначально подписал его в «Ювентус» из «Палермо» в 2015 году за € 41 млн. 28-летний Дибала в 23 матчах нынешнего сезона отметился 11 голами и 4 голевыми передачами. Контракт аргентинского футболиста с итальянским клубом истекает в конце нынешнего сезона.
Новость по темеИсточник: Робин Госенс перешёл в «Интер»
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