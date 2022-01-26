Пауло Дибала может перейти в клуб из Англии

Нападающий«Ювентуса» Пауло Дибала может перейти в «Ливерпуль». Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, английский клуб провел предварительные переговоры с 28-летним аргентинцем. Он может вести переговоры с другими клубами, так как его действующий контракт с туринским клубом истекает в конце текущего сезона.

Дибала также может перейти в «Интер», где он воссоединится с генеральным директором Джузеппе Мароттой, человеком, который первоначально подписал его в «Ювентус» из «Палермо» в 2015 году за € 41 млн. 28-летний Дибала в 23 матчах нынешнего сезона отметился 11 голами и 4 голевыми передачами. Контракт аргентинского футболиста с итальянским клубом истекает в конце нынешнего сезона.