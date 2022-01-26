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Источник: Робин Госенс перешёл в «Интер»

Источник: Робин Госенс перешёл в «Интер»
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Защитник «Аталанты» Робин Госенс перешёл в «Интер». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации инсайдера, личные условия контракта согласованы. Госенс подпишет свой контракт в ближайшие часы. Сделка заключена и завершена. Он присоединяется к «Интеру» в январе.

Госенс перешёл в «Аталанту» в 2017 году. Ранее он выступал за нидерландские «Хераклес», «Дордрехт» и «Витесс». Нынешний контракт немецкого футболиста с бергамасками действует до конца июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 35 млн.

В текущем чемпионате Италии Госенс принял участие в шести матчах своей команды, забил один гол и отдал одну результативную передачу. В данный момент защитник восстанавливается от травмы.

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