Источник: Робин Госенс перешёл в «Интер»

Защитник «Аталанты» Робин Госенс перешёл в «Интер». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации инсайдера, личные условия контракта согласованы. Госенс подпишет свой контракт в ближайшие часы. Сделка заключена и завершена. Он присоединяется к «Интеру» в январе.

Госенс перешёл в «Аталанту» в 2017 году. Ранее он выступал за нидерландские «Хераклес», «Дордрехт» и «Витесс». Нынешний контракт немецкого футболиста с бергамасками действует до конца июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 35 млн.



В текущем чемпионате Италии Госенс принял участие в шести матчах своей команды, забил один гол и отдал одну результативную передачу. В данный момент защитник восстанавливается от травмы.