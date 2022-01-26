«Спартак» объявил о переходе Хендрикса в «Фейеноорд» на правах аренды

Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс перешёл в «Фейеноорд» на правах аренды, сообщает пресс-служба московского клуба. Арендное соглашение футболиста рассчитано до конца сезона-2022/2023 и предусматривает возможность последующего выкупа контракта.

Хендрикс стал игроком «Спартака» в январе 2021 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в восьми матчах Российской Премьер-Лиги, в которых не отметился результативными действиями. Соглашение Хендрикса с российским клубом истекает в 2024 году.

Хендрикс — воспитанник ПСВ, он находился в структуре клуба с 2004 года. В 2016 году Йоррит дебютировал за сборную Нидерландов. За национальную команду провёл один матч и результативными действиями также не отметился.