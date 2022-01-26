Мурики, которым интересовался ЦСКА, перейдёт в аренду в один из аутсайдеров Примеры

27-летний нападающий итальянского «Лацио» Ведат Мурики, которого слухи связывали с переходом в московский ЦСКА, продолжит карьеру в чемпионате Испании. Футболиста из Косово арендует «Мальорка», сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, завтра, 27 января, игрок подпишет контракт с клубом. «Мальорка» сможет выкупить форварда по окончании текущего сезона.
Мурики стал игроком итальянского клуба в сентябре 2020 года, перейдя из турецкого «Фенербахче» за € 19,9 млн. В нынешнем сезоне нападающий не забил ни разу в 11 матчах итальянской Серии А, но отметился одной голевой передачей. Также Мурики принял участие в трёх встречах группового этапа Лиги Европы, но не сумел отметиться в них результативными действиями.
Контракт Мурики с «Лацио» действителен до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего из Косово в € 6 млн.
После 21 тура «Мальорка» располагается на 17-м месте в турнирной таблице Примеры, набрав 20 очков.
Видеообзор матча 22-го тура Примеры «Вильярреал» — «Мальорка»:
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