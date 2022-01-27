Наставник сборной Аргентины пропустит матч с Чили в отборе ЧМ-2022 из-за коронавируса

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони пропустит матч отборочного этапа ЧМ-2022 из-за коронавируса.
«Ни мой помощник, ни я не сможем быть в составе делегации. Пабло уже несколько дней находится дома, потому что он находится в тесном контакте. Я завершил изоляцию несколько дней назад, но у меня ещё положительный тест, а для въезда в Чили нужен отрицательный результат. К счастью, мы прошли квалификацию», — приводит слова Скалони Buenos Aires Times.
28 января Аргентина сыграет на выезде со сборной Чили (начало матча – в 3:15 мск), а 2 февраля примет Колумбию (начало матча – в 2:30 мск).
Турнирную таблицу отборочного цикла к ЧМ-2022 в Южной Америке возглавляет сборная Бразилии (35). За ней располагается Аргентина (29), а замыкает тройку лучших Эквадор (23).
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