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Тренер сборной Аргентины: Месси сказал, что коронавирус сильно повлиял на него

Тренер сборной Аргентины: Месси сказал, что коронавирус сильно повлиял на него
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал невызов нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси в национальную команду на матчи отборочного цикла к ЧМ-2022.

«Конечно, мы бы хотели, чтобы Месси был с нами. Я разговаривал с ним и он сказал, что коронавирус сильно повлиял на него. Важно, чтобы он выздоровел. Поэтому я решил, что лучше всего для него остаться в клубе», — приводит слова Скалони Mundo Deportivo.

Уже 28 января Аргентина сыграет на выезде со сборной Чили (начало матча – в 3:15 мск), а 2 февраля примет Колумбию (начало матча – в 2:30 мск).

Турнирную таблицу отборочного цикла к ЧМ-2022 в Южной Америке возглавляет сборная Бразилии (35), за ней располагается Аргентина (29), а замыкает тройку лучших Эквадор (23).

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