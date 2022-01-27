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Драматичная серия пенальти — в видеообзоре матча Кубка Африки Кот-д'Ивуар — Египет

Драматичная серия пенальти — в видеообзоре матча Кубка Африки Кот-д'Ивуар — Египет
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В матче 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Кот-д'Ивуара встречалась с национальной командой Египта. Игра проходила на стадионе «Дуала» в Дуале (Камерун) и завершилась победой египетской команды в серии пенальти (0:0, 5:4 — по пенальти).

Основное и дополнительное время встречи завершилось без забитых голов. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались египетские футболисты.

Египет победил Кот-д'Ивуар в серии пенальти в 1/8 Кубка Африки:

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Таким образом, сборная Египта вышла в 1/4 финала Кубка африканских наций, а Кот-д'Ивуар завершил выступление на турнире. В четвертьфинале Кубка африканских наций сборная Египта встретится с национальной командой Марокко, ранее обыгравшей Малави со счётом 2:1. Действующий победитель Кубка африканских наций — сборная Алжира, уже вылетевшая из нынешнего розыгрыша.

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