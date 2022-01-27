Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стали известны все четвертьфинальные пары Кубка африканских наций

Стали известны все четвертьфинальные пары Кубка африканских наций
Комментарии

Определись все четвертьфинальные пары Кубка африканских наций.

Кубок африканских наций. Четвертьфинальные пары.

Буркина – Фасо – Тунис

Сенегал – Экваториальная Гвинея

Гамбия – Камерун

Египет – Марокко

Четвертьфинальные матчи пройдут с 29 по 39 января. Полуфинальные игры запланированы на 2 и 3 февраля.
Кубок африканских наций проходит с 9 января по 6 февраля. Действующим победителем турнира является сборная Алжира, которая в финальном матче прошлого розыгрыша обыграла национальную команду Сенегала со счётом 1:0.

Рекордсменом по количеству победу в Кубке африканских наций является сборная Египта, которая выигрывала турнир 7 раз. На втором месте по этому показателю находится Камерун. На их счету 5 побед.

Кубок Африки можно заканчивать хоть сейчас. Это бесчеловечный турнир Кубок Африки можно заканчивать хоть сейчас. Это бесчеловечный турнир
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022