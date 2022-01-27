Стали известны все четвертьфинальные пары Кубка африканских наций

Определись все четвертьфинальные пары Кубка африканских наций.

Кубок африканских наций. Четвертьфинальные пары.

Буркина – Фасо – Тунис

Сенегал – Экваториальная Гвинея

Гамбия – Камерун

Египет – Марокко

Четвертьфинальные матчи пройдут с 29 по 39 января. Полуфинальные игры запланированы на 2 и 3 февраля.

Кубок африканских наций проходит с 9 января по 6 февраля. Действующим победителем турнира является сборная Алжира, которая в финальном матче прошлого розыгрыша обыграла национальную команду Сенегала со счётом 1:0.

Рекордсменом по количеству победу в Кубке африканских наций является сборная Египта, которая выигрывала турнир 7 раз. На втором месте по этому показателю находится Камерун. На их счету 5 побед.