Стали известны все четвертьфинальные пары Кубка африканских наций
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Определись все четвертьфинальные пары Кубка африканских наций.
Кубок африканских наций. Четвертьфинальные пары.
Буркина – Фасо – Тунис
Сенегал – Экваториальная Гвинея
Гамбия – Камерун
Египет – Марокко
Четвертьфинальные матчи пройдут с 29 по 39 января. Полуфинальные игры запланированы на 2 и 3 февраля.
Кубок африканских наций проходит с 9 января по 6 февраля. Действующим победителем турнира является сборная Алжира, которая в финальном матче прошлого розыгрыша обыграла национальную команду Сенегала со счётом 1:0.
Рекордсменом по количеству победу в Кубке африканских наций является сборная Египта, которая выигрывала турнир 7 раз. На втором месте по этому показателю находится Камерун. На их счету 5 побед.
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