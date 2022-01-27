Агент предложил «Барселоне» арендовать Адама Траоре у «Вулверхэмптона»

Полузащитник «Вулверхэмптона» Адама Траоре может продолжить карьеру в «Барселоне». Агент футболиста Жорже Мендеш предложил каталонцам арендовать 26-летнего футболиста в качестве замены Усману Дембеле, с которым клуб не договорился о продлении контракта, сообщает Diario Sport.



По данным источника, Мендеш предложил «Барселоне» взять Траоре в аренду с обязательным выкупом. В испанском клубе рассматривают предложение агента, но итоговое решение примет Хави. А для него приоритетным вариантом является приглашение в команду Альваро Мораты, выступающего за «Ювентус».



«Вулверхэмптон» хочет получить за футболиста около € 22 млн. В сделку может войти полузащитник Франсиску Тринкан, который в настоящее время выступает за «Вулвз» на правах аренды.

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