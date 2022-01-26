Вратарь «Барселоны» желает покинуть клуб. Каталонцы не хотят его отпускать

Вратарь «Барселоны» Нето хочет покинуть каталонский клуб, сообщает Mundo Deportivo.



По информации источника, бразилец рассчитывает сменить команду, чтобы получать больше игровой практики. Каталонцы не хотят отпускать Нето на случай травмы основного голкипера сине-гранатовых Марк-Андре тер Штегена.



Нето выступает за «Барсу» с 2019 года, куда перешёл из «Валенсии» за € 26 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.



В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании бразильский вратарь сыграл в двух матчах, в которых пропустил три мяча.

Видеообзор матча 22-го тура Примеры «Алавес» — «Барселона»:

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