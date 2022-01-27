Алексей Рожков назначен директором по коммуникациям РПЛ

Российская Премьер-Лига сообщила о назначении Алексея Рожкова на пост директора по коммуникациям. В этой должности он будет отвечать за информационную политику лиги и взаимодействие со средствами массовой информации.
С 2015 по 2021 год Алексей Рожков работал в оргкомитете чемпионата мира по футболу «Россия-2018» и оргкомитете чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге.
Напомним, 17 декабря стало известно, что соответствующий пост покинул Евгений Савин. Он работал в Российской Премьер-Лиге с 2009 года, занимал должности директора по стратегии, развитию и социальным проектам; директора по проведению соревнований; директора по маркетингу и коммуникациям. Также ранее он был ассистентом главного тренера и менеджером сборной России по футболу.
- 27 января 2022
-
15:08
-
15:00
-
15:00
-
14:44
-
14:41
-
14:35
-
14:14
-
14:11
-
14:01
-
13:49
-
13:49
-
13:25
-
13:14
-
13:06
-
12:52
-
12:48
-
12:28
-
12:16
-
11:54
-
11:49
-
11:48
-
11:28
-
11:16
-
11:05
-
11:03
-
10:47
-
10:41
-
10:36
-
10:20
-
10:16
-
10:06
-
09:48
-
09:37
-
09:32
-
09:03