Алексей Рожков назначен директором по коммуникациям РПЛ

Российская Премьер-Лига сообщила о назначении Алексея Рожкова на пост директора по коммуникациям. В этой должности он будет отвечать за информационную политику лиги и взаимодействие со средствами массовой информации.



С 2015 по 2021 год Алексей Рожков работал в оргкомитете чемпионата мира по футболу «Россия-2018» и оргкомитете чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге.



Напомним, 17 декабря стало известно, что соответствующий пост покинул Евгений Савин. Он работал в Российской Премьер-Лиге с 2009 года, занимал должности директора по стратегии, развитию и социальным проектам; директора по проведению соревнований; директора по маркетингу и коммуникациям. Также ранее он был ассистентом главного тренера и менеджером сборной России по футболу.

Новость по теме Клубы РПЛ поддержали предложение РФС внедрить в систему разрешения споров третейский суд