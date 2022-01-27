«Уфа» расторгла контракт с Азером Алиевым

«Уфа» и полузащитник Азер Алиев расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, информирует официальный сайт уфимского клуба.

«Азер Алиев перешёл в «Уфу» летом 2018 года из самарских «Крыльев Советов». Зимой 2021 Алиев продолжил карьеру в «Тамбове», летом прошлого года вернулся в «Уфу». За все время Азер провёл 66 матчей в составе «Уфы» и забил два гола.

Футбольный клуб «Уфа» благодарит Азера за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры!» — говорится в сообщении клуба.

Ранее «Уфа» завершила первый зимний учебно-тренировочный сбор, который проходил в Белеке. 23 января подопечные Алексея Стукалова обыграли в контрольном матче «Оренбург» (4:1) и ушли на отдых.

Первый официальный матч после зимней паузы команда Алексея Стукалова проведёт в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги в гостях с «Ахматом». Встреча состоится в конце февраля. После 18 матчей РПЛ «Уфа» с 16 очками занимает в турнирной таблице 15-е место.