Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стукалов подвёл итоги первого зимнего сбора для «Уфы»

Стукалов подвёл итоги первого зимнего сбора для «Уфы»
Комментарии

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов прокомментировал итоги первого зимнего сбора для команды после товарищеской игры с «Оренбургом» (4:1).

«На первом сборе мы выполнили весь план функциональной подготовки, который закладывали. Также планировали отработать схему с 4 защитниками, первую игру мы сыграли именно так. Перед игрой с «Оренбургом» Костя Плиев получил небольшое повреждение, в связи с этим мы вернулись к нашей привычной схеме», — приводит слова Стукалова пресс-служба уфимской команды в «Телеграме».

Первый официальный матч после зимней паузы команда Алексея Стукалова проведёт в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги в гостях с «Ахматом». Встреча состоится в конце февраля.

После 18 матчей РПЛ «Уфа» с 16 очками занимает в турнирной таблице 15-е место.

Новость по теме
«Уфа» одержала разгромную победу над «Оренбургом» в товарищеском матче
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022