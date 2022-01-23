Стукалов подвёл итоги первого зимнего сбора для «Уфы»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов прокомментировал итоги первого зимнего сбора для команды после товарищеской игры с «Оренбургом» (4:1).



«На первом сборе мы выполнили весь план функциональной подготовки, который закладывали. Также планировали отработать схему с 4 защитниками, первую игру мы сыграли именно так. Перед игрой с «Оренбургом» Костя Плиев получил небольшое повреждение, в связи с этим мы вернулись к нашей привычной схеме», — приводит слова Стукалова пресс-служба уфимской команды в «Телеграме».

Первый официальный матч после зимней паузы команда Алексея Стукалова проведёт в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги в гостях с «Ахматом». Встреча состоится в конце февраля.



После 18 матчей РПЛ «Уфа» с 16 очками занимает в турнирной таблице 15-е место.