Хуниор Алонсо: Фарке уже обозначил концепцию игры, он доносит своё видение постепенно

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо поделился первыми впечатлениями от работы с новым наставником клуба Даниэлем Фарке.
«Думаю, больших сложностей не возникнет. Я уже работал с тренерами со схожим видением игры. Марсело Бьелса, Хорхе Сампаоли, Эдуардо Бериссо – всё это специалисты, которые предпочитают футбол с высоким владением мячом, игру первым номером. Этот стиль мне подходит, я к нему привычен. Даниэль Фарке уже обозначил общую концепцию своей игры, но пока мы не так много общались о конкретных тактических задачах. Он доносит своё видение постепенно. Впрочем, за время сборов у него будет возможность разъяснить все детали», — цитирует Алонсо пресс-служба «Краснодара».
Алонсо выступал за «Атлетико Минейро» с 2020 года. Ранее защитник играл в составе таких команд, как «Серро Портеньо», «Лилль», «Сельта» и «Бока Хуниорс».
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