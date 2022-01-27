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«Барселоне» нужно продать игроков, чтобы зарегистрировать Морату

«Барселоне» нужно продать игроков, чтобы зарегистрировать Морату
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Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората по-прежнему может перейти в «Барселону». Испанский клуб планирует арендовать футболиста, но столкнулся с трудностями. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

В данный момент 29-летний Мората арендован «Ювентусом» у мадридского «Атлетико», но туринский клуб не будет активировать сумму выкупа в € 35 млн за испанского футболиста в конце нынешнего сезона.

Испанского форварда по-прежнему хочет арендовать «Барселона», но каталонцам придётся расстаться с другими игроками, чтобы заявить Морату. Ранее появилась информация, что «Атлетико» не против арендного соглашения с «Барселоной» по Морате.

В нынешнем сезоне Мората принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал пять голевых передач.

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