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Определены соперники «Локомотива» на втором сборе

Определены соперники «Локомотива» на втором сборе
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Стали известны соперники «Локомотива» на втором тренировочном сборе. О них сообщила пресс-служба красно-зелёных.

1 февраля «Локомотив» начнёт вторые тренировочные сборы в Марбелье (Испания). Первые две встречи пройдут с клубами из Швеции, а в третьем матче команде предстоит сыграть с норвежской командой. Вторые сборы продлятся до 19 февраля, а уже на следующий день «железнодорожники» начнут подготовку к матчу с «Краснодаром». 4 февраля клуб сыграет с «Мальмё», 10 февраля встретится с «Гётеборгом», 19 февраля соперником «Локомотива» станет «Мёльде».

26 января проходил товарищеский матч между московским «Локомотивом» и пражской «Спартой». Противостояние завершилось со счётом 3:2 в пользу москвичей. Дублем отметился нападающий москвичей Ян Кухта.

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