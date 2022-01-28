Сборная Бразилии упустила победу над Эквадором в матче с двумя удалениями

Завершился матч 15-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года, в котором национальная команда Эквадора принимала Бразилию. Встреча прошла в Кито (Эквадор) на стадионе «Ла Каса Бланка» и завершилась счётом 1:1.
Сборная Бразилии открыла счёт в матче на шестой минуте. Гол в свой актив записал Каземиро. На 15-й минуте арбитр встречи удалил голкипера сборной Эквадора Алешандера Домингеса. Спустя пять минут судья уровнял составы, показав вторую желтую карточку защитнику сборной Бразилии Эмерсону. Отметим, на 31-й минуте арбитр показал красную карточку голкиперу сборной Бразилии Алисону Бекеру, однако после просмотра видеоповтора изменил своё решение. Эквадор сравнял счёт на 75-й минуте после точного удара Феликса Торреса. В компенсированное время арбитр назначил пенальти в ворота сборной Бразилии, но после просмотра VAR отменил его.
Сборная Бразилии осталась на первом месте в турнирной таблице, набрав 36 очков. Сборная Эквадора, в свою очередь, занимает третье место, записав в свой актив 24 очка.
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