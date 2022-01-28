Киевское «Динамо» отказало «Базелю» в покупке Сироты

Киевское «Динамо» не пожелало продавать швейцарскому «Базелю» своего защитника Александра Сироту.
«Базель» предпринял несколько попыток приобрести игрока, но украинский клуб ответил отказом, сообщается в телеграм-канале BurBuzz.
Ранее сообщалось, что «Базель» якобы интересуется нападающим киевлян Владиславом Супрягой и форвардом «Шахтёра» Даниилом Сиканом, но швейцарские СМИ эти сведения опровергли.
Однако, по данным BurBuzz, эти переговоры не свёрнуты и, скорее всего, продлятся до последних дней трансферного окна.
21-летний Александр Сирота в текущем сезоне провёл за «Динамо» 18 матчей. Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в € 3 млн.
Киевское «Динамо» в настоящее время занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Украины.
- 28 января 2022
-
07:29
-
07:05
-
06:49
-
06:28
-
05:16
-
04:53
-
04:34
-
04:20
-
04:02
-
02:12
-
01:32
-
01:14
-
00:58
-
00:52
-
00:46
-
00:38
-
00:15
-
00:04
-
00:01
- 27 января 2022
-
23:57
-
23:47
-
23:41
-
23:37
-
23:14
-
22:55
-
22:44
-
22:31
-
22:30
-
22:14
-
22:03
-
21:28
-
21:24
-
20:59
-
20:47
-
20:47