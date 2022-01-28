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Киевское «Динамо» отказало «Базелю» в покупке Сироты

Киевское «Динамо» отказало «Базелю» в покупке Сироты
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Киевское «Динамо» не пожелало продавать швейцарскому «Базелю» своего защитника Александра Сироту.

«Базель» предпринял несколько попыток приобрести игрока, но украинский клуб ответил отказом, сообщается в телеграм-канале BurBuzz.

Ранее сообщалось, что «Базель» якобы интересуется нападающим киевлян Владиславом Супрягой и форвардом «Шахтёра» Даниилом Сиканом, но швейцарские СМИ эти сведения опровергли.

Однако, по данным BurBuzz, эти переговоры не свёрнуты и, скорее всего, продлятся до последних дней трансферного окна.

21-летний Александр Сирота в текущем сезоне провёл за «Динамо» 18 матчей. Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в € 3 млн.

Киевское «Динамо» в настоящее время занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Украины.

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