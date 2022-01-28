Зарема Салихова: Кокорин обошёлся «Спартаку» очень дорого. Его типаж — не под «Спартак»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о нападающем «Фиорентины» Александре Кокорине.



«Кокорин – это была личная инициатива Газизова. Я была против, потому что видела тусовки Кокорина в Монако. Его типаж футболиста вообще не подходит под «Спартак». У нас они все нормальные, семейные, с детьми, в отпуске они реально отдыхают, а не мотаются в Сингапур, Дубай, Лос-Анджелес и обратно. Они все режимные. А этот игрок изначально выбивался из общего видения и концепции.



Кокорин обошёлся «Спартаку» очень дорого. По факту Газизов говорил, что всё это бесплатно, контракт на три года. На самом деле, он заключил контракт на четыре года, ни с кем не согласовывая. Говорил, что это под его ответственность, что Саша исправился, тюрьма его изменила. При этом его жена жаловалась, что у Саши «кресты», а в тюрьме он не проходил надлежащее медицинское обследование, он вообще не восстанавливается. А что такое «кресты», всем известно. Мы были против, а Газизов возражал: «Нет, нет, мы без Кокорина не победим», — сказала Салихова в эфире программы «Есть тема» на «Матч ТВ».