Зарема Салихова: массажист Кокорина был посажен на бюджет «Спартака». Он — вредитель

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, что личный массажист экс-нападающего красно-белых Александра Кокорина находился на бюджете клуба.
«Массажист Кокорина, который был просто вредитель, был посажен на бюджет «Спартака». Не сам Кокорин из своей зарплаты выплачивал массажисту, а на бюджете «Спартака» он был. Когда у Кокорина была просто мышечная травма, требующая льда и покоя, массажист его специально по шесть часов массажировал и эти все травмы только ухудшал. Это было реальное вредительство.
Газизов также говорил о расписке от Кокорина, что если он не забьёт 10 голов, то 500 тысяч евро вернёт. Потом оказалось, что эта расписка была предназначена лично Газизову, и он сказал: «Это Кокорин лично мне обещал, «Спартак» к этому не имеет отношения», — сказала Салихова в эфире программы «Есть тема» на «Матч ТВ».
- 28 января 2022
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