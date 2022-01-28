Источник: Франсуа Камано перейдёт из «Локомотива» в «Труа»

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано перейдёт во французский «Труа». Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, сегодня форвард прибудет во Францию и согласует детали личного контракта. В 2014 году Франсуа перешёл в «Бастию», в составе которой провёл 50 матчей и забил восемь голов. Летом 2016-го Камано стал игроком «Бордо». Всего за «Бордо» он провёл 139 матчей, забил 30 мячей и отдал 14 голевых передач. В 2013 году в возрасте 17 лет Камано дебютировал за сборную Гвинеи.

Ранее Камано получил травму локтевого сустава в выездном матче Лиги Европы с «Олимпиком». В той игре «Локомотив» проиграл «Марселю» в заключительном туре Лиги Европы со счётом 1:0 и продлил серию без побед в еврокубках до 17 матчей.