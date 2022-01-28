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Станислав Черчесов рассказал, как переболел коронавирусом

Станислав Черчесов рассказал, как переболел коронавирусом
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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, что недавно перенёс коронавирус.

«Ситуация интересная. Сначала я не видел игроков, потому что они болели. А теперь я на пять дней выбыл из процесса с 20 по 25 января.

Находился в гостинице, ни с кем не контактировал. Ждал отрицательного теста. Даже установку пришлось дать дистанционно. Но на игре был, потому что получил отрицательный результат.

Это та ситуация, когда если бы мне не сказали, что у меня ковид, я бы и не узнал. Никакой температуры, никаких симптомов. Можно сказать, что я его не заметил.

Вчера впервые по сути увидел свою команду. Семь игроков болело ковидом, кто-то на кубке Африки. Для тренерского развития это интересно. Надо это пережить. Следующий матч у нас дерби. Важная игра. Чемпионат стартовал, будем работать», — рассказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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