Станислав Черчесов рассказал, как переболел коронавирусом

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, что недавно перенёс коронавирус.
«Ситуация интересная. Сначала я не видел игроков, потому что они болели. А теперь я на пять дней выбыл из процесса с 20 по 25 января.
Находился в гостинице, ни с кем не контактировал. Ждал отрицательного теста. Даже установку пришлось дать дистанционно. Но на игре был, потому что получил отрицательный результат.
Это та ситуация, когда если бы мне не сказали, что у меня ковид, я бы и не узнал. Никакой температуры, никаких симптомов. Можно сказать, что я его не заметил.
Вчера впервые по сути увидел свою команду. Семь игроков болело ковидом, кто-то на кубке Африки. Для тренерского развития это интересно. Надо это пережить. Следующий матч у нас дерби. Важная игра. Чемпионат стартовал, будем работать», — рассказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 28 января 2022
-
23:02
-
22:59
-
22:47
-
22:30
-
22:29
-
22:14
-
22:11
-
21:53
-
21:51
-
21:31
-
21:23
-
21:02
-
20:51
-
20:48
-
20:44
-
20:32
-
20:04
-
19:59
-
19:45
-
19:40
-
19:27
-
19:14
-
19:09
-
19:02
-
18:51
-
18:40
-
18:39
-
18:19
-
18:19
-
18:06
-
17:49
-
17:44
-
17:38
-
17:35
-
17:24