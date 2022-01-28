Чинквини — о Кокорине: мне жаль «Фиорентину». Сейчас он напуганный и сбитый с толку

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Фиорентины» Оресте Чинквини прокомментировал карьеру российского нападающего Александра Кокорина в итальянском клубе.



«Не думаю, что Кокорин уйдёт из «Фиорентины» в январе. Мне жаль русского футболиста. Я и все, кто его поддерживал, увидели другого игрока.



Сейчас он напуганный и сбитый с толку футболист. Я чувствую себя немного ответственным за его переход, мне жаль «Фиорентину». Но сейчас приходят такие очень хорошие игроки, как Кабрал», — приводит слова Чинквини fiorentinanews со ссылкой на Radio Toscana.



Напомним, 30-летний Кокорин стал игроком «Фиорентины» в январе 2021 года, перейдя из московского «Спартака» за € 4,5 млн. Контракт Александра с «фиалками» истекает в 2024 году, интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в € 2 млн.