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«Лацио» продолжает работать над переходом Миранчука

«Лацио» продолжает работать над переходом Миранчука
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Итальянский журналист Джулио Кардоне сообщил, что «Лацио» хочет подписать полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Миранчук остаётся реальным вариантом для «Лацио». Сарри хочет, чтобы 26-летний игрок перебрался в стан «орлов», — цитирует журналиста Solola Lazio.

26-летний Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года, перейдя из «Локомотива». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 13 матчах итальянской Серии А, забил один гол и отдал три результативные передачи. Также на его счету два матча в Лиге чемпионов. Контракт Миранчука истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 11 млн.

Ранее сообщалось, что появился новый претендент на Алексея Миранчука. В услугах 26-летнего россиянина заинтересован римский «Лацио».

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