Сердар Азмун: все колхозные фанаты «Зенита» навсегда в моём сердце

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун отреагировал на пост полузащитника санкт-петербургского клуба Магомеда Оздоева в «Инстаграме».

«Все игроки, тренеры и колхозные фанаты «Зенита» навсегда в моём сердце», — написал Азмун в комментариях к посту.

Напомним, на прошлой неделе Азмун заключил соглашение с «Байером» до 2027 года. Планируется, что он перейдёт в леверкузенскую команду летом 2022 года, после того как истечёт его контракт с «Зенитом». Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Зенит» намерен наказать Азмуна за самовольный отъезд из расположения клуба для подписания контракта с «Байером».



В нынешнем сезоне в 21 матче во всех турнирах Азмун забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи. Нападающий выступает за «Зенит» с января 2019 года.