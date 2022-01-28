Сердар Азмун заявил, что готов выступать за вторую команду «Зенита»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун заявил, что готов выступить за вторую команду питерского клуба.

«Ещё я три месяца буду умирать за «Зенит», без проблем. Поеду со второй командой, первой. Они хотят со второй командой, я поеду, господи», — сказал Азмун во время прямого эфире в «Инстаграме».

Напомним, на прошлой неделе Азмун заключил соглашение с «Байером» до 2027 года. Пока что планируется, что он перейдёт в леверкузенскую команду летом 2022 года, после того как истечёт его контракт с «Зенитом».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Зенит» намерен наказать Азмуна за самовольный отъезд из расположения клуба для подписания контракта с «Байером».

В нынешнем сезоне в 21 матче во всех турнирах Азмун забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи. Нападающий выступает за «Зенит» с января 2019 года.