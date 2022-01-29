«Крылья Советов» объявили состав на второй сбор в Турции

Футболисты и тренерский штаб «Крыльев Советов» отправились на второй сбор, сообщает пресс-служба клуба. Накануне игроки собрались в Москве, где прошли медицинское обследование. Сбор в турецком Белеке пройдёт с 29 января по 9 февраля.
У команды запланировано три матча. 30 января соперником «Крыльев Советов» станет македонский клуб «Академия Пандев», 6 февраля пройдёт матч с «Нижним Новгородом», а 9 февраля состоится игра с «Астаной».
На второй сбор тренерский штаб взял с собой следующих футболистов:
Вратари: Иван Ломаев, Богдан Овсянников, Евгений Фролов, Данил Бельтюков.
Защитники: Сергей Божин, Никита Чернов, Александр Солдатенков, Юрий Горшков, Глен Бейл, Сильвие Бегич, Ян Гудков.
Полузащитники: Антон Зиньковский, Денис Якуба, Данила Смирнов, Роман Ежов, Максим Витюгов, Данил Липовой, Дмитрий Иванисеня, Дмитрий Кабутов, Дмитрий Великородный, Никита Салтыков, Александр Коваленко, Артём Соколов.
Нападающие: Владислав Сарвели, Дмитрий Цыпченко, Сергей Пиняев, Максим Канунников, Максим Глушенков.
Ян Гудков, Александр Коваленко, Никита Салтыков, Дмитрий Великородный и Артём Соколов находятся на просмотре.
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