«Крылья Советов» объявили состав на второй сбор в Турции

Футболисты и тренерский штаб «Крыльев Советов» отправились на второй сбор, сообщает пресс-служба клуба. Накануне игроки собрались в Москве, где прошли медицинское обследование. Сбор в турецком Белеке пройдёт с 29 января по 9 февраля.



У команды запланировано три матча. 30 января соперником «Крыльев Советов» станет македонский клуб «Академия Пандев», 6 февраля пройдёт матч с «Нижним Новгородом», а 9 февраля состоится игра с «Астаной».



На второй сбор тренерский штаб взял с собой следующих футболистов:



Вратари: Иван Ломаев, Богдан Овсянников, Евгений Фролов, Данил Бельтюков.



Защитники: Сергей Божин, Никита Чернов, Александр Солдатенков, Юрий Горшков, Глен Бейл, Сильвие Бегич, Ян Гудков.



Полузащитники: Антон Зиньковский, Денис Якуба, Данила Смирнов, Роман Ежов, Максим Витюгов, Данил Липовой, Дмитрий Иванисеня, Дмитрий Кабутов, Дмитрий Великородный, Никита Салтыков, Александр Коваленко, Артём Соколов.



Нападающие: Владислав Сарвели, Дмитрий Цыпченко, Сергей Пиняев, Максим Канунников, Максим Глушенков.



Ян Гудков, Александр Коваленко, Никита Салтыков, Дмитрий Великородный и Артём Соколов находятся на просмотре.