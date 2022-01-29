КДК РФС решил не применять дополнительную дисквалификацию к игроку «Уфы» Кротову

Вчера, 28 января, состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), на котором было принято решение по поводу дополнительного наказания полузащитника «Уфы» Вячеслава Кротова за грубый фол на Себастьяне Шиманьском в матче 17-го тура РПЛ с «Динамо» (0:2). Напомним, уже на 5-й минуте игрок получил прямую красную карточку.

«КДК РФС решил не применять дополнительную дисквалификацию к футболисту ФК «Уфа» Вячеславу Кротову», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте РФС.

«Динамо» в 18 матчах набрало 36 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (16) — на 15-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (38).