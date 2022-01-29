Источник: нападающий «Спартака» Понсе в ближайшее время перейдёт в «Эльче»

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе в ближайшее время станет игроком «Эльче», сообщает Cazurreando.
Ранее стало известно, что интерес к форварду «Спартака» проявляет «Венеция». Итальянский клуб хочет усилить атаку в зимнее трансферное окно, и аргентинский футболист — один из рассматриваемых вариантов. «Венеция» занимает 17-е место в турнирной таблице Серии А. Также сообщалось об интересе к Понсе со стороны другого итальянского клуба — «Дженоа».
Контракт Понсе со «Спартаком» рассчитан до 2024 года. В октябре 24-летний аргентинец успешно перенёс операцию на колене и пропустил концовку года. Он получил травму мениска в игре с «Наполи» (3:2) в Лиге Европы, покинув поле в первом тайме после столкновения с защитником соперника Костасом Маноласом. Понсе должен вернуться в строй к началу второй половины сезона.
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