Кавазашвили — о слухах про уход Понсе: это не такая страшная потеря, как когда-то Дзюба

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал информацию о возможном уходе нападающего Эсекьеля Понсе из московской команды.
«Понсе — неплохой футболист, но не настолько блестящий, чтобы плакать из-за его ухода. Он очень долго болел и тяжело вписывался в основной состав. Теперь у «Спартака» не очень много вариантов на позицию форварда. Но, если Эсекьель уходит, значит, в его услугах не нуждаются. Это не такая страшная потеря для клуба, как в своё время Дзюба», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
Контракт Понсе со «Спартаком» рассчитан до 2024 года. В октябре 24-летний аргентинец успешно перенёс операцию на колене и пропустил концовку года. Ранее появилась информация, что Понсе продолжит карьеру в «Эльче».
- 29 января 2022
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