«Ювентус» летом может побороться за Жоржиньо

Полузащитник «Челси» Жоржиньо попал в сферу интересов «Ювентуса», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, туринский клуб следит за 30-летним футболистом и может сделать по нему предложение ближайшим летом.

Контракт Жоржиньо с «Челси» истекает в 2023 году. Пока что стороны не ведут переговоров о его продлении.

В нынешнем сезоне Жоржиньо провёл 20 матчей в английской Премьер-лиге, в которых забил 6 голов и отдал 1 голевую передачу. Также на его счету 2 мяча в 5 матчах Лиги чемпионов. Жоржиньо стал третьим в голосовании за «Золотой мяч» по итогам 2021 года.

Жоржиньо забивает «Астон Вилле» с пенальти:

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