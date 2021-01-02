Жоржиньо объяснил необычную манеру исполнения пенальти

Полузащитник «Челси» Жоржиньо рассказал о своей манере исполнения пенальти.

«Моя манера исполнения пенальти появилась в качестве шутки, если честно. Это ещё в «Наполи» началось. После тренировки мы прикалывались, били пенальти… Я тогда остался с центральным защитником Энрике, и мы на спор били по воротам. По три удара – сначала он вставал в раму, потом – я. Кто из нас сможет отстоять, а кто забьёт. Вот тогда я и попробовал ударить таким образом. Получилось, и я подумал: «Опа! А это ведь срабатывает». Затем я уже практиковался на вратарях во время занятий. Тренировал-тренировал-тренировал и перенёс на игру. Ну и вроде получается, как мне кажется», — сказал Жоржиньо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру для «Okko Спорт».

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