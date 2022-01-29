«Бордо» заинтересован в подписании защитника «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс может продолжить карьеру во французской Лиге 1. В услугах 29-летнего игрока заинтересован «Бордо», сообщает L’Équipe.
По информации источника, в ближайшее время из французского клуба должны уйти несколько защитников, поэтому руководство «Бордо» рассчитывает усилить линию защиты. Одним из кандидатов является Джонс.
Защитник выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет € 4 млн.
В начале января Джонс принял участие в матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном». До этого его последней игрой за клуб был матч 1/16 финала Кубка Англии с «Транмир Роверс» (6:0), который прошёл 26 сентября 2020 года. Причиной долгого отсутствия защитника стала тяжёлая травма колена.
Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»:
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