«Бордо» заинтересован в подписании защитника «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс может продолжить карьеру во французской Лиге 1. В услугах 29-летнего игрока заинтересован «Бордо», сообщает L’Équipe.



По информации источника, в ближайшее время из французского клуба должны уйти несколько защитников, поэтому руководство «Бордо» рассчитывает усилить линию защиты. Одним из кандидатов является Джонс.



Защитник выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет € 4 млн.



В начале января Джонс принял участие в матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном». До этого его последней игрой за клуб был матч 1/16 финала Кубка Англии с «Транмир Роверс» (6:0), который прошёл 26 сентября 2020 года. Причиной долгого отсутствия защитника стала тяжёлая травма колена.

Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.