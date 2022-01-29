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Нападающий «Динамо» Киев Супряга продолжит карьеру в чемпионате Италии

Нападающий «Динамо» Киев Супряга продолжит карьеру в чемпионате Италии
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Итальянская «Сампдория» в ближайшее время арендует нападающего киевского «Динамо» Владислава Супрягу с правом выкупа контракта. Об этом сообщает журналист Марко Контерио в «Твиттере».

По сведениям источника, интерес к 21-летнему украинскому футболисту также проявлял швейцарский «Базель», проигравший гонку за игрока.

Супряга — воспитанник «Днепра». Он перешёл в киевскую команду летом 2018 года за € 6,5 млн. В нынешнем сезоне нападающий выходил на поле в шести матчах чемпионата и Суперкубка Украины, а также Лиги чемпионов, не отметившись голевыми действиями. Всего за киевское «Динамо» Супряга забил три гола и отдал шесть голевых передач в 47 матчах.

Действующее соглашение Супряги истекает в 2025 году.

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