«Барселона» может купить форварда «Арсенала», если Дембеле уйдёт из клуба

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в испанской Примере. В услугах 32-летнего игрока заинтересована «Барселона», сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, сине-гранатовые обратились к кандидатуре габонца после того, как «Атлетико» заблокировал переход Альваро Мораты в «Барсу». Обамеянг сможет присоединиться к каталонцам, если клуб покинет нападающий Усман Дембеле.
Напомним, 14 декабря 2021 года форвард Пьер-Эмерик Обамеянг был лишён статуса капитана «Арсенала». В клубе приняли решение отобрать у габонца повязку за серьёзное дисциплинарное нарушение. В связи с этим пошли слухи о том, что в январе нападающий может покинуть «Арсенал».
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Обамеянг принял участие в 14 матчах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.
Видеообзор матча 22-го тура Примеры «Алавес» — «Барселона»:
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